Streamingdienste: „Hoffentlich beendet das hier den Videospiel-Fluch“

Der Ausflug in die Kommentarspalten von YouTube zeigt: Selten war ein Videospiel wohl prädestinierter für eine Verfilmung als das 2013 erschienene „The Last of Us“. Das Action-Adventure mutet bereits als Programmierung fast cineastisch an und gilt Kritikern auch deshalb als eines der besten Spiele aller Zeiten. An diesem Sonntag nun läuft auf dem US-Bezahlsender HBO und dessen Streamingdienst HBO Max, beides Töchter von Warner Bros. Discovery, tatsächlich eine Serienadaption des Spiels an. In Deutschland zeigt sie ab Montag „Wow“, der Streamingdienst von Sky. Allerdings: So hoch angesehen die Vorlage, so hoch ist auch die Fallhöhe für den Medientransfer. Und davon, dass der glückt, hängt in diesem Fall vieles ab. Nicht umsonst schielt an diesem Wochenende vermutlich ganz Hollywood auf „The Last of Us“.