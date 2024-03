Postlogistiker „Wir sind auf Angriff gepolt“

Die Vorteile dieser Strategie sieht man gerade jetzt in der Krise: Während die Paketbranche, Reeder, Spediteure und Kontraktlogistiker teilweise wieder ums Überleben kämpfen, spricht Meyer über 2024 als „das Jahr der Opportunitäten“. Die DHL will wachsen, in neue Märkte und Technologie investieren. Von Möglichkeiten in der Türkei, dem Mittleren Osten, China und USA ist die Rede. Nur in seinem alten Heimatmarkt Deutschland hält sich Meyer zurück und will zunächst die neue Regulierung der Ampelkoalition abwarten.