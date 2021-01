Reisen während der Pandemie Wird der Impfausweis bald der neue Reisepass?

Möglicherweise könnte der CommonPass tatsächlich bald zum Mittel der Wahl werden. Das digitale Dokument wird seit Oktober auf Flugrouten zwischen New York und London sowie zwischen Hongkong und Singapur getestet. Inzwischen ist auch die Lufthansa dem Programm beigetreten. An das Netzwerk hinter dem CommonPass sind Labore sowie Impf- und Gesundheitsorganisationen aus aller Welt angeschlossen. Das Dokument soll so zweifelsfrei belegen können, dass ein Passagier die Gesundheitsvorgaben der Airline oder der Länder, in die er einweisen will, erfüllt.



Taucht etwa ein Passagier mit einem deutschen Impfausweis in Marokko auf, ist es für die Behörden dort eine Herausforderung, Echtheit und Inhalt zu verifizieren. Eine einheitliche Lösung kann da vieles vereinfachen. Der CommonPass greift auf Wunsch des Passagiers direkt auf die Datenbanken der angeschlossenen Labors und Gesundheitsorganisationen zu. Und für jene, die kein Smartphone haben, gibt es ein Papierdokument mit einem QR-Code. Eine diese Woche gestartete Impfnachweis-Initiative will die Impfdaten nun in den CommonPass integrieren. In wenigen Wochen soll er dann international ausgerollt werden.