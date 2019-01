Die Tarif-Verhandlungen sollen am 23. Januar in Berlin fortgesetzt werden. „Wir warten jetzt auf Signale der Arbeitgeber“, sagte eine Verdi-Sprecherin. Weitere Aktionen an anderen Flughäfen seien vor dem nächsten Verhandlungstermin nicht ausgeschlossen. Der BDLS erklärte, es bestehe die Gefahr weiterer Streiks. Die Arbeitgeber seien zu einem neuen Angebot bereit, wenn auch die Gewerkschaften etwas von ihrer Forderung abrückten, erklärte eine Sprecherin.



Die Lufthansa äußerte am Sonntag Unverständnis für den Streikaufruf. „Die Eskalation dieses Tarifkonflikts zwischen Sicherheitsdienstleistern und der Gewerkschaft Verdi mit Auswirkungen für viele Hundert Fluggäste in Berlin ist unnötig und ärgerlich“, erklärte Vorstand Detlef Kayser. Erst zu Jahresbeginn war der Manager in das Führungsgremium von Europas größter Fluggesellschaft eingezogen – als Konsequenz der massiven Störungen im Flugbetrieb 2018. Kayser soll etwa Standards zum Betriebsablauf in allen Fluglinien der Gruppe – also Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines und Eurowings – koordinieren.