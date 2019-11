Uber „Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt“

Uber hat mich am Dienstag aus einer Klemme befreit, genauer: dessen nervenstarker „Diamond-Driver“ Daryoush. Mein Termin bei einem Hightech-Unternehmer in der Nähe von Santa Ana dauerte länger als geplant. Ich besichtigte noch seine neueste, 250 Millionen Dollar teure Erfindung, die Zeit war schon lange überzogen. Irgendwann schaute ich auf die Uhr und erschrak: Mein nächster Termin in Culver City bei einem anderen schwer beschäftigten Hightech-Multimillionär startete in anderthalb Stunden. Laut Google und Apple Maps war die Strecke vom Süden bis mitten hinein nach Los Angeles an diesem Nachmittag nicht mehr pünktlich zu schaffen. Jede Menge Stau, der Verkehr in Los Angeles ist berüchtigt. Die Verspätung würde aber von der Interview-Zeit abgehen – oder meinen Termin gleich ganz platzen lassen.