Vermittlung von Lkw-Fahrten Uber steigt in deutschen Lkw-Güterverkehr ein

Uber ist nicht die erste Online-Plattform, die in der Vermittlung von Lkw-Fahrten in Europa ein lohnendes Geschäft wittert. Das Berliner Startup-Unternehmen Sennder sammelte für einen ähnlichen Dienst vor kurzem rund 60 Millionen Euro bei Investoren ein, darunter der Finanzinvestor Lakestar. Zudem ist in Deutschland auch die Plattform Cargonexx in diesem Bereich aktiv. Die Dienste versprechen unter anderem, die Fracht online effizienter zu vermitteln und Leerfahrten reduzieren zu können.