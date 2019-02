Vorstandsposten Airbus-Finanzchef Wilhelm wechselt zu Daimler

„Harald Wilhelm ist ein erfolgreicher Finanzvorstand mit einem ausgezeichneten Ruf am Kapitalmarkt“, erklärte Daimler-Aufsichtsratschef Manfred Bischoff. Während Wilhelms Tätigkeit bei Dasa in den 90er Jahren war Bischoff Finanzvorstand und dann Vorstandschef dieses Unternehmens. Uebber hatte sich mit dem für Mai geplanten Wechsel an der Daimler-Vorstandsspitze von Dieter Zetsche zu Ola Källenius zum Ausstieg entschieden. Viele Beobachter erwarteten eine interne Besetzung des Finanzchefpostens.