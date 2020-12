Weltweite Pleitewelle denkbar So bedrohlich ist die Coronakrise für Taxis weltweit

Die Taxikrise herrscht weltweit. In Epping, einem Vorort von London, stehen zweihundert der ikonischen schwarzen Taxis der britischen Hauptstadt Stoßstange an Stoßstange in einem Feld geparkt – die Fahrer haben die gemieteten Wagen einfach an ihre Verleihfirma zurückgegeben – und die hat in ihren Garagen keinen Platz für so viele still stehende Limousinen. „Feld der geplatzten Träume“, nennt das der Generalsekretär des Verbandes lizensierter Taxifahrer, Steve McNamara, gegenüber der New York Times. „Es ist fürchterlich, und es wird noch schlimmer.“ Aktuell fährt auf Londons Straßen nur ein Fünftel der normalen Flotte, 3500 Autos bleiben seit Juni geparkt.