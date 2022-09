Stephan Grünewald vom Institut Rheingold schrieb für WirtschaftsWoche ein Essay mit der Überschrift „Weck den Spar-taner in dir!“: „Im kommenden Herbst und Winter werden die weggehaltenen Probleme rund um die Gasversorgung und Inflation mit großer Wucht den Alltag der Deutschen bestimmen. Die meisten werden sich einschränken und eine Art Spar- oder Entbehrungsstolz entwickeln.“ Aber auch: „Der kommende Winter friert die Handlungsmöglichkeiten der Bürger nicht ein, sondern schafft Raum für beherztes Anpacken und Selbstwirksamkeit – und birgt die Chance, über sich hinauszuwachsen.“ Klarer kann man eine Aufforderung an die Werber kaum formulieren, das Thema Sparen aktiv in der Kommunikation aufzugreifen.