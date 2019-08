Die Arbeit der Marketingleute stand in den Unternehmen seit jeher in der Kritik. Der Beitrag von Marketing und Werbung zum Unternehmenserfolg ist bis heute in zahlreichen Fällen nicht eindeutig erwiesen. Der Grund: Die Menge der Einflussfaktoren ist hoch und einzelne Maßnahmen lassen sich nicht klar isolieren. Doch weil man sich nie daransetzte, den ROI (Return On Investment) des Marketings und seiner Maßnahmen zweifelsfrei und endgültig nachzuweisen, gerät die Disziplin nun richtig unter Druck. Marketing ist daran selbst schuld und steht hilflos vor einem Scherbenhaufen.