Winterflugplan Airlines fliegen im Winter mehr Ziele von deutschen Flughäfen an

Erneut legte der Europaverkehr stark zu mit einem Plus von 5,5 Prozent mehr Gästen. Auf innerdeutschen Strecken ging die Passagierzahl im Vergleich zum Vorsommer hingegen um 2,3 Prozent zurück. Hier spielt neben den Folgen der Air-Berlin-Pleite auch die schnellere Bahn-Verbindung zwischen Berlin und München eine Rolle.



ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel mahnte angesichts der ungebrochenen Nachfrage zum weiteren Ausbau der Kapazitäten sowohl am Boden als auch in der Luft. Man benötige zudem zusätzliche Verkehrsrechte für ausländische Langstrecken-Airlines, um das Angebot auszuweiten. „Der Blick auf die Weltkarte mit neuen Destinationen zeigt gähnende Leere bei Interkontinental-Destinationen auf die südliche Halbkugel“, kritisierte Beisel. Ausländische Fluggesellschaften, die sich einem fairen Wettbewerb stellten, seien aber unverzichtbar für Privat- wie Geschäftsreisende.