Deutschland-Chef Haagensen Wie Easyjet wachsen will

Das heißt, Sie haben für einen stabilen Betrieb in Berlin einfach mehr Reserven und höhere Kosten eingeplant als andere.

Wenn Sie so wollen. Sicher hätten wir den Standort in Tegel schneller und billiger aufbauen können. Aber uns war das Risiko zu groß, dass etwas schiefgeht und am Ende mögliche Probleme in Berlin auf unser ganzes Netz übergreifen. Darum haben wir von Anfang an die Strecken von und nach Berlin als eine Art separaten Betrieb aufgesetzt. Zu guter Letzt haben wir bei den Flügen von und nach Berlin mehr Ruhezeiten eingeplant als bei anderen Flügen. Darum waren wir am Ende pünktlicher als viele Wettbewerbern, die jetzt mit ähnlichen Maßnahmen nachziehen und unter anderem auf größere Puffer im Flugplan setzen.