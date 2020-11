Hauptversammlung AMS übernimmt Macht bei Osram

Kritiker befürchten, dass der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag für Osram der erste Schritt in eine vollständige Abhängigkeit von AMS sei. Bild: dpa Bild:

Mit der außerordentlichen Hauptversammlung von Osram übersetzt AMS seine Mehrheit am Münchner Lichtkonzern in konkrete Macht. Von den Aktionären kam Kritik und eine Flut an Fragen.