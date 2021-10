Mögliches Gesetz einer Ampel-Koalition Solar-Pflicht für Büros und Hallen: „hoher Symbolwert, überschaubarer Marktimpuls“

Gut dokumentiert ist zumindest der Status quo: Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanz wurden in Deutschland im vergangenen Jahr rund 184.000 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen. Insgesamt hatten die rund zwei Millionen Photovoltaik-Anlagen, die es zusammengenommen in Deutschland gibt, im vergangenen Jahr einen Anteil an der Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung von etwa zehn Prozent. Es hätte noch mehr sein können, wenn der Ausbau so weitergegangen wäre wie in den Jahren 2010 und 2011. Doch nach mehreren Novellen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes brach die Nachfrage ab 2012 um dramatische 80 Prozent ein, die von der Regierung gesetzten Ziele wurden weit verfehlt. 2015 schrieb der BSW, die Anzahl der Beschäftigten in der Solarbranche habe sich „mehr als halbiert“, hunderte Unternehmen hätten aufgegeben.