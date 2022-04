Neues Gesetz zur sicheren Gasversorgung: Wie wird der berüchtigte Speicher Rehden jetzt gefüllt?

Dass Maßnahmen an sich sinnvoll sein können, um die Speicher zu befüllen, ist in der Speicherbranche unumstritten. Allerdings gibt es Kritik an der konkreten Ausgestaltung des Gesetzes und Zweifel, ob es die selbst gesteckten Ziele erreichen kann. „In der Branche sind Sorgen vorhanden, dass das Gesetz erst mal zu sehr starken Verwerfungen auf der Marktseite führen wird“, sagt Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern (Ines), des Interessenverbands der Speicherbetreiber, in der aktuellen Folge des „WirtschaftsWoche“-Podcasts „High Voltage“. „Wir befürchten, dass wir aufgrund des Gesetzes noch viel weniger aus dem Markt heraus speichern werden als bisher.“ Zwar werde der Staat dann einspringen können – aber zu hohen Kosten.



Nur, was heißt das konkret? Bleschke bemängelt, dass mit dem Gesetz Anreize für Speicherkunden geschaffen würden, weniger Kapazitäten in Speichern zu buchen. Denn wenn ein Kunde eine bestimmte Kapazität buche, würde er sich damit auch dazu verpflichten, die vorgeschriebene Mindestmenge zu befüllen. Das führe aber eher dazu, dass Kunden vorsichtshalber von Buchungen absehen würden. „Wir sehen am Markt schon jetzt, dass beispielsweise die Vermarktung von Teilkapazitäten in einzelnen Speichern erfolglos geblieben sind. Das heißt, dass die potenziellen Kunden sich der Füllstandsverpflichtung nicht aussetzen möchten. Sie sehen einfach von der Buchung ab und entziehen sich damit der Mindestfüllstandsvorgabe“, sagt Bleschke.