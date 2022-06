Nord Stream 1: Putin legt das Messer an die Gas-Schlagader

In Ansätzen ist das Abdrehen schon in den vergangenen Wochen erfolgt, als der Gasfluss durch die Ukraine reduziert wurde, weil der ukrainische Gaskonzern Naftogaz eine Teilpipeline wegen des Krieges nicht mehr bedienen konnte und wollte. Die Möglichkeit, die Mengen auf einem anderen, verfügbaren Weg über die Ukraine gen Westen zu schicken, hat Gazprom nicht genutzt. Nun also Nord Stream 1, die Schlagader des deutschen, des europäischen Gassystems. Putin legt das Messer an und drückt mit der Klinge schon mal zu, wie in einem drittklassigen Gangsterfilm. Gut möglich, dass er nur provoziert, dass das Gas in den nächsten Tagen wieder fließt. Gut möglich aber auch, dass er das Einspeichern in Deutschland durch ein weiteres Hin und Her gezielt verzögert – bei über 55 Prozent Füllstand stehen die Speicher derzeit insgesamt, Rehden bei über 8 Prozent. Er muss sich beeilen. Und so dürfte Gazprom das Angebot kaum annehmen, das die Ukrainer am Mittwochnachmittag verschickten: Lasst doch einfach wieder mehr Gas über die Ukraine fließen.