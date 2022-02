Podcast High Voltage E-Autos statt Atomkraftwerk: Lichtblick will virtuelles Mega-Kraftwerk bauen

Der Ökostromanbieter Lichtblick hat große Pläne mit der schnell wachsenden Zahl von E-Autos in Deutschland: Der Energieversorger will die Batterien tausender Autos zu einem gigantischen Stromspeicher zusammenschalten. „Wir würden gern ein virtuelles Kraftwerk errichten, das die Fahrzeuge bundesweit bündelt und diese Leistung an den Energiemärkten platzieren“, sagte Markus Adam, Leiter Recht bei Lichtblick, im WirtschaftsWoche-Podcast High Voltage. Das sei ein „Thema, das uns brennend interessiert“. Ein derartiger Speicher könne enorme Strommengen vorhalten: „Das geht schon in die Richtung der Ablösung von Atomkraftwerken. Damit schlagen Sie jedes Pumpspeicherkraftwerk.“

Die Idee: E-Autos, die über das Ladekabel mit dem Stromnetz verbunden sind, können den Strom, der zuvor in die Batterie des Autos geladen wurde, auf dem gleichen Weg wieder ins Stromnetz zurückschicken. „Vehicle-to-Grid“ (V2G, deutsch: vom Fahrzeug ins Netz) heißt diese Technologie. Weil Autos im Durchschnitt über 90 Prozent der Zeit nicht gefahren werden und viele E-Autos in dieser Zeit ohnehin ans Stromnetz angeschlossen sind, könnte V2G eine häufig genutzte Technik werden.