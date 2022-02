Giga Factory in Grünheide „Erstaunlich, wie schnell das geht – wo doch alle nur von Lieferengpässen und Corona reden“

Es dauert also gar nicht so lange?

Vor zwei Jahren war die Fläche noch komplett bewaldet. Am 29. Februar 2020 mussten die ersten 90 Hektar gefällt und die Stubben gerodet sein, weil am 1. März die Vegetationsphase beginnt. Wenn man sich diese Zeitschiene mal vor Augen führt, was in den letzten zwei Jahren da passiert ist, und das mit den Erfahrungen anderer Bauvorhaben in Deutschland vergleicht, ist das eher rekordverdächtig. Ich fahre täglich ein-, zweimal am Gelände vorbei. Es ist schon erstaunlich, wie schnell das vorangeht – wo doch alle nur von Lieferengpässen, Fachkräftemangel und Corona reden.