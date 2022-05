Start am 1. Juni Der Tankrabatt-Fake: Preissenkung verpufft schon am ersten Tag

Das vergangene Wochenende scheint alle Warner bestätigt zu haben: In ganz Deutschland schossen die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe. Das hat am Montag auch der ADAC bestätigt und gleich in Zahlen gefasst. Demnach kostete der Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Sonntag 2,129 Euro – 3,9 Cent mehr als am Dienstag vergangener Woche. Diesel kostete 2,026 Euro je Liter – ein Plus von 3,2 Cent.