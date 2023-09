Weltmarktführer Innovation Day Siemens-Energy-Vorstand: „Wir müssen schnell skalieren“

Seit zwei Jahrzehnten arbeitet Philip im Siemens-Energiegeschäft, seit einem Jahr ist er Vorstand der inzwischen selbst börsennotierten Siemens Energy. Die ersten 20 Jahre seines Lebens wuchs er in Indien auf, wo er am renommierten Indian Institute of Technology – der Kaderschmiede für Ingenieure in dem Land – seinen Bachelor absolvierte. Danach folgten 20 Jahre in den USA, wo Philip nach dem Masterstudium bei Siemens in Orlando begann, dem Sitz des Servicegeschäfts für fossile Kraftwerke.