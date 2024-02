Adidas-CEO Gulden in Erklärungsnot Alles Yeezy

Das Jahr 2024 wird für Adidas „unfassbar wichtig“, kommentiert Gulden in Hamburg auf der Kongressbühne. Denn im Sommer stehen mit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den anschließenden Olympischen Sommerspielen in Paris zwei sportliche Großereignisse an. Da müsse Adidas „sichtbar sein, auf Performance setzen, um eine positive Welle zu schaffen“. Das Fußballturnier sei das wirtschaftlich bedeutendere, sagt Gulden. Denn Olympia generiere keine Trikotverkäufe. Bei der Fußball-EM komme es hingegen stark darauf an, wie weit die von Adidas ausgestatteten Mannschaften im Turnier kommen. Je nach Qualifikationsverlauf stattet Adidas mindestens sieben Teams bei der EM aus, natürlich inklusive Deutschland. Die DFB-Mannschaft wird ihr Quartier auch auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach beziehen.