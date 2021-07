Aktienkauf: Finanzinvestor Permira steigt bei Ebay Kleinanzeigen ein

Adevinta hatte erst kürzlich für rund 13 Milliarden Dollar das eBay-Kleinanzeigengeschäft übernommen und dabei unter anderem auch in Aktien bezahlt. Zu Adevinta gehören in Deutschland eBay Kleinanzeigen und mobile.de sowie Leboncoin in Frankreich, Marktplaats in den Niederlanden und OLX in Brasilien. Permira hat in der Vergangenheit unter anderen in Teamviewer, Dr. Martens, Allegro, Flixbus und Klarna investiert.