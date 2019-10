Amazon und Co. bringen ihre Anwälte in Stellung Darum ist der Kampf gegen Fake-Bewertungen so schwierig

Tatsächlich haben die großen Portalbetreiber längst ihre Anwälte in Stellung gebracht – allen voran Onlineprimus Amazon, der denn auch mit Verve und Pathos ankündigt, nicht nachzulassen, „bis wir jeden Einzelnen aufspüren, der sich am Missbrauch von Bewertungen beteiligt“. Gegen zahlreiche Bewertungsverkäufer ist der Internetgigant in den vergangenen Monaten vor Gericht gezogen.