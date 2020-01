Bericht: Spekulation um Zug-Allianz treibt Bombardier- und Alstom-Aktien

Das trieb die zuletzt gebeutelten Bombardier-Aktien am Dienstag in Toronto um 4,5 Prozent nach oben. Alstom-Papiere stiegen am Mittwoch um zwei Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Eine Fusion von Alstom mit der Bahntechnik-Sparte von Siemens war vor knapp einem Jahr am Widerspruch der EU-Wettbewerbshüter gescheitert. Auch eine Allianz von Bombardier und Alstom dürfte dort auf Widerstand stoßen.