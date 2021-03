Bier-Start-up Schottisches Craftbeer landet dank PR-Coup im Aldi-Regal

Dennoch ist es Thieme gelungen, die Marke in Deutschland bei Rewe und Kaufland in die Getränkeabteilungen zu bringen. Dass nun auch noch Aldi Süd mit Brewdog kooperiert, liegt indes vor allem an den unkonventionellen Brewdog-Gründern. Die setzten im vergangenen August auf eine schräge Lösung, als ihnen Aldi in England Konkurrenz mit einem Craft-Bier machte, dessen Dose der Brewdog-Sorte „Punk IPA“ zum Verwechseln ähnlich sah. Statt zu klagen, konterte Brewdog-Mitgründer James Watt mit einem „Yaldi IPA“-Bier im Look des Discounters; angeblich heißt Yaldi im schottischen so viel wie „Jippie“.



Aus dem Scharmützel entstand dann die ungewöhnliche Kooperation, ein PR-Coup, der Aldi in Großbritannien anerkennende Kommentare unter Craft-Bier-Fans einbrachte und Brewdog, das unter den Pub-Schließungen im Zuge der Coronapandemie leidet, willkommenen Zusatz-Umsatz bescherte.