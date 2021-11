Bonus für Impfung Warum eine Firma ihren Mitarbeitern 5000 Euro Impfprämie zahlt

Machen bis Januar alle 250 Mitarbeiter mit, kostet die Firma das 2,75 Millionen Euro. Sie haben während der Pandemie sehr gut verdient. Hätten Sie das auch gemacht, wenn Sie nicht so vom Homeoffice-Boom, der Nachfrage nach Bürostühlen, Bildschirmen und Tastaturen, profitiert hätten?

Das ist eine sehr spekulative Frage, dazu kann ich wenig sagen. Uns geht es vielmehr darum: Wir haben ein unbedingtes Interesse, dass die Mitarbeiter gesund sind. Jetzt zum Jahresende ist die Nachfrage am höchsten, die Mannschaft muss vollständig an Bord sein. Die steigenden Fallzahlen beschäftigen uns natürlich. Eine hohe Zahl von Ausfällen in der Belegschaft wäre für uns ein unkalkulierbares Geschäftsrisiko.