Langfristig will Amazon auch bei verschreibungspflichtigen Medikamenten verdienen. Der Weg über die Rezeptfreien könnte in Deutschland und in anderen Ländern der Einstieg in den Markt sein. Und wie bei fast allen neuen Märkten fängt Amazon im Gegensatz zu manch anderen Unternehmen nicht bei null an: Ein eigenes Logistik-Netzwerk ist vorhanden, Amazon hat Geld und kann viele Dinge einfach mal ausprobieren.