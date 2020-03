Was wirklich im Hintergrund bei den Gesprächen um Preis- und Lieferkonditionen passiert ist und was am Ende dazu geführt hat, dass Rewe viele Produkte von Barilla nicht mehr verkaufen will, wird der Endverbraucher wohl nie erfahren. Generell ist das Interesse von Rewe an niedrigen Preisen nachvollziehbar, schließlich steht der Lebensmitteleinzelhändler in Konkurrenz zu Edeka, Lidl, Aldi und anderen Supermarktketten.