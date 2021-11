Dank der neuen Werbekampagne ist Mon Chéri im Oktober YouGovs Advertiser of the Month im Bereich Ad Awareness. Die Marke konnte die in unserem tagesaktuellen Markentracker YouGov BrandIndex gemessene Werbewahrnehmung um mehr als 9 Prozentpunkten steigern und erreichte Ende des Monats einen Höchstwert von 16,3 Prozent. Die Praline hat besonders viele Fans in der Altersgruppe 51+ und Anfang November konnte die Marke unter Verbrauchern in dieser Altersgruppe einen Ad Awareness Höchstwert von 22, 8 Prozent vorweisen. Aber nicht nur in den älteren Zielgruppen wird die Werbung deutlich wahrgenommen, auch die Jüngeren werden erfolgreich erreicht: Fast jeder zehnte Verbraucher zwischen 18 und 30 Jahren hat in den letzten Wochen Werbung für Mon Chéri wahrgenommen.