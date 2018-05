Ist bei Starbucks Deutschland alles nur noch kalter Kaffee?

Dass es neben den Kaffeevarianten „Café au Lait“ und „Cappuccino“ noch etliche weitere Kaffee-Kompositionen gibt, dürften viele Menschen in Deutschland erstmals in einem Starbucks live erlebt haben, als auf der Angebotstafel so etwas wie „Iced Caramel Macchiato“ stand. 16 Jahre ist es jetzt schon her, dass die ersten Starbucks-Filialen in Deutschland eröffneten. Inzwischen sind es im ganzen Land 156.