BrandIndex: Schokolade ohne Zucker passt zu Ritter Sport

Auf die Marke wirkt sich all das bisher aber nicht messbar aus. Der Buzz, im YouGov-Markenmonitor BrandIndex die Messgröße, die am empfindlichsten auf Neuigkeiten über Marken reagiert, zeigt sich unverändert. In unseren täglichen, repräsentativen Umfragen messen wir eine bestenfalls leicht erhöhte Aufmerksamkeit für die Marke. Das dürfte in erster Linie damit zusammenhängen, dass „Cacao y nada“ gar nicht im Handel ist. Nur im Online-Shop und im Werksverkauf sowie in einem Gewinnspiel wurde die auf etwa 2300 Tafeln limitierte Sorte kurzzeitig angeboten.