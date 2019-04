Der Preis des Sparens Warum Aldi Süd besser ist als Aldi Nord

Auch Handelsexperten sind sich sicher, dass im Aldi-Reich derzeit der Süden das Maß aller Dinge ist. „Egal ob Flächenproduktivität, Umsatz pro Mitarbeiter oder Kundenzufriedenheit – in allen zentralen Leistungskennziffern liegt der Süden vorn“, sagt Stephan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Aktuelle Geschäftszahlen untermauern die Einschätzung. So zeigen vertrauliche Daten des Nürnberger Marktforschers GfK, die der WirtschaftsWoche vorliegen, dass die Deutschlandumsätze von Aldi Nord mit Lebensmitteln 2018 um zwei Prozent gesunken sind. Erstmals seit Jahrzehnten schrieb Aldi Nord in Deutschland gar rote Zahlen. Beim Schwesterunternehmen lief es besser.