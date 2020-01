Deutschlands Bäcker „Das Tankstellen-Brötchen ist schon nach ein paar Stunden Pappe“

Herr Baier, in vielen Städten sprießen hippe Handwerksbäckereien aus dem Boden. Gutes Brot scheint wieder sexy und lukrativ zu sein. Wie lange ist das schon so?

In unserem Betrieb schon recht lange. Schon seit 180 Jahren. Aber Spaß beiseite. Den generellen Trend bemerke ich seit etwa fünf bis sechs Jahren. Aber seit ein, zwei Jahren hat das Ganze nochmal Fahrt aufgenommen.