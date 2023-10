DIHK-Umfrage Hälfte der Firmen sieht Standortbedingungen als Geschäftsrisiko

Die Ampel-Regierung muss nach einer großangelegten Umfrage in der Wirtschaft dringend Maßnahmen ergreifen, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen. „Es wird nicht von alleine besser“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Martin Wansleben, am Donnerstag in Berlin. „Es ist jetzt schnell zu handeln.“