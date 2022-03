Discounter Aldi Zum 100. Geburtstag von Theo Albrecht: Die Discount-Idee gewinnt wieder an Relevanz

Die Corona-Pandemie erwies sich allerdings als Herausforderung für die Discounter. „Die Kunden wollten aus Angst vor einer Ansteckung möglichst alles in einem Laden einkaufen – und der Preis war dabei nicht mehr so wichtig“, beschrieb Küver die Entwicklung. Dadurch verloren die Billiganbieter in den beiden Corona-Jahren spürbar Marktanteile an die Supermärkte mit ihrem viel größeren Angebot.