Fluggesellschaft Weitere Flugausfälle bei Lufthansa nach Streik-Ende erwartet

Am Münchner Flughafen sind am Samstag an die 20 Verbindungen annulliert worden, sagt ein Sprecher von Deutschlands zweitgrößtem Airport. Zahlreiche Lufthansa-Flüge starteten oder landeten demnach teilweise mit mehreren Stunden Verspätung. In Nürnberg waren laut Betreibergesellschaft keine Verbindungen gestrichen worden.