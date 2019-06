Handel: Ausländische Einzelhändler ziehen sich vermehrt aus China zurück

Metro hat in China mehr als 90 Märkte, fast so viele wie auf dem deutschen Heimatmarkt. Für die ins Schaufenster gestellte Beteiligung an den Geschäften in der Volksrepublik gebe es reges Interesse, hieß es vor einigen Wochen. Früheren Insider-Informationen zufolge wird Metros China-Sparte mit bis zu zwei Milliarden Dollar bewertet.