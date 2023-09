Haustiermarke Hunter: Das Hundeimperium aus Bielefeld

„Tztztz, koooomm mal her“, ruft eine Dame durch die helle Ausstellungshalle, in der sich die Regale bis unter die Decke stapeln. „Jaaaa komm“, versucht sie es noch einmal, während ein paar Meter weiter eine jüngere Frau in gebieterischem Tonfall sagt: „Sitz“. Was in vielen Unternehmen wohl sehr merkwürdige Kommandos wären, gehört in den Büros und Fertigungshallen in einem Gewerbegebiet am Rand von Bielefeld zum guten Ton. Draußen auf der Wand prangt ein großer Windhund auf einem U, das zum Markennamen gehört: Hunter. Das ist hier das Reich für Hunde – und ihre Besitzer.