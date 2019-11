Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev „In Deutschland liegt noch sehr viel Potenzial für Ikea“

Seit rund zwei Jahren führt Ikea Home-Smart-Produkte, in Kooperation mit Sonos. Was kommt da noch auf uns zu?

Da wird noch viel mehr kommen. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Home-Smart-Produkte mit möglichst allen Anbietern sprechen können, wir möchten uns also nicht auf einen Anbieter beschränken. Google, Amazon oder Apple – all unsere smarten Möbel müssen mit all diesen Produkten kompatibel sein. Wir werden mit sehr viel mehr Smart-Home-Produkten kommen, die über das An- und Ausschalten von Licht oder Musik hinausgehen. Ehrlicherweise hatten wir unsere Zweifel, was die in die Lampe integrierte Lautsprecherbox angeht – aber sie verkauft sich wie verrückt. Unser Leben wird digitaler. Warum haben wir noch Schlüssel? Warum noch Bargeld? In Dänemark zahlen wir fast alles mit dem Handy.