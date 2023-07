Insolvenz Von der „Höhle der Löwen“ in die Pleite: Der Fall von The Social Chain

Das Geschäftsmodell von The Social Chain sah vor, Firmen aufzukaufen, um deren Produkte vor allem über soziale Medien zu vermarkten. Beispielsweise vertrieb The Social Chain unter der Marke Urbanara Bettwäsche und Kopfkissen. Mit einer anderen Beteiligung verkaufte Social Chain Nüsse und Trockenfrüchte. Auch für ein jüngeres Zielpublikum bot Koflers Unternehmen Dienstleistungen an: In der Düsseldorfer Filiale der Mabyen GmbH können Eltern ihren Babys eine Behandlung in einem Spa spendieren, um deren Entwicklung „körperlich, geistig und seelisch“ zu fördern. The Social Chain ähnelt damit einem Gemischtwarenladen. Das Unternehmen weist in seinem Konzernabschluss für das Jahr 2022 80 Beteiligungen aus. Dazu gehören zahlreiche Beteiligungen, die Kofler und Dümmel in der „Höhle der Löwen“ aufgegabelt hatten.