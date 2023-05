Kaufzurückhaltung Möbelanbieter Who’s Perfect meldet Insolvenz an

Schon in den vergangenen Monaten musste das Unternehmen mehrere Standorte schließen. Inzwischen betreibt Who’s Perfect laut eigener Homepage noch 14 Möbelgeschäfte in Deutschland – unter anderem in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart sowie Düsseldorf. Dort soll der Geschäftsbetrieb zunächst weitergehen. Auch die Gehälter der 250 Mitarbeiter sind in den kommenden Monaten durch das Insolvenzgeld gesichert.