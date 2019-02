Lagerfelds Katze Der Kult um Madame Choupette

Katze Choupette dürfte dabei auch in Zukunft weiter ihre Rolle spielen. Denn schon heute findet sich das stilisierte Bild der Birma-Dame auf vielen Teilen der Kinder-Kollektion. Auch Sneaker für den Nachwuchs und verspielte Katzenohren auf einem Haarreif gehören dazu. Aber auch für Erwachsene gibt es Shirts, Schmuck und Handtäschchen mit dem Katzen-Logo.



Ob Lagerfelds Liebling in Form von Lizenzeinnahmen am Erfolg der Marke beteiligt ist, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte im Hause Choupette das Katzenfutter nicht ausgehen. Angeblich hatte Lagerfeld dem Geschöpf die Einkünfte etwa aus einem früheren Werbevertrag mit dem Autobauer Opel und einem Buch („Choupette: Aus dem Leben einer Katze an der Seite von Karl Lagerfeld") vollständig überlassen. Dazu kommen diverse weitere Einnahmen, etwa aus Lizenzgebühren. Längst gibt es den Stubentiger auch als Steiff-Tier, natürlich in limitierter Stückzahl, zum Preis von 499 Euro. Dies, verrät die Webseite des Stofftier-Herstellers, sei „in Kürze wieder verfügbar“.