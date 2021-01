Modehändler im Lockdown „Warum darf Aldi Hosen verkaufen, wir aber nicht?“

Was würden Sie sich denn jetzt von der Ministerin und dem Minister wünschen, wenn sie schon nicht auf Ihren Brandbrief antworten?

Schnelle und unbürokratische Hilfe, damit wir unsere Kosten decken können. Für die großen Unternehmen ist das ja alles kein Problem, die sind too big to fail. Aber wir bekommen von der Bank kein Geld mehr, weil das Ausfallrisiko zu hoch ist, so lange es keine Öffnungsperspektive gibt. Warum lässt man das nicht übers Finanzamt laufen, die haben doch alles? Die Kontoverbindung, den Überblick über die Umsätze. Eine Abschlagszahlung in Höhe von 25.000 Euro würde uns sofort helfen.