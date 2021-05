Online-Händler: Jeff Bezos legt Termin für Rücktritt als Amazon-CEO fest

Amazon-Gründer Jeff Bezos übergibt am 5. Juli die Aufgaben des Geschäftsführers an Andy Jassy. Bezos teilte das am Mittwoch mit, nachdem zuvor kein Datum für seinen Rücktritt als Amazon-Geschäftsführer genannt worden war. Amazon hatte im Februar angekündigt, dass der 57-Jährige zurücktreten werde. Die Börse reagierte kaum auf die Ankündigung: Die Amazon-Aktien legten um 0,2 Prozent zu.