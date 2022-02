Politische Unternehmen US-Kaffeekette Black Rifle: Die schwarze Seele der Trump-Anhänger

Hier liege das Risiko für eindeutig politisch zugeordnete Marken, erklärt Professorin Huff. Anders als letztlich unpersönliche Konzerne wie Starbucks, sei der Pool an potenziellen Kunden für Unternehmen wie Black Rifle Coffee Company begrenzt. „Niemand außerhalb ihrer direkten Zielgruppe will etwas mit ihnen zu tun haben“, sagt sie. Versuche das Unternehmen dennoch, sich Richtung Mainstream zu orientieren, „dann läuft es Gefahr, ihre Stammkunden zu entfremden.“ Damit bleibe Black Rifle trotz des explosiven Wachstums der vergangenen Jahre am Ende immer nur die Nische. Starbucks, das sogar im Krisenjahr 2020 mehr als 19 Milliarden Dollar umsetzte, könne BRCC damit nicht gefährlich werden. „Ihre militärische Bildsprache kommt hervorragend bei ihren Kunden an“, so Huff. „Aber Nicht-Kunden hassen sie.“ Die Polarisierung, die Black Rifle groß gemacht hat, ist damit für das Unternehmen am Ende ein Hindernis, kein Erfolgsgarant.



