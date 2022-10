Preisindex Lebensmittel UN: Weltweite Preise für Lebensmittel erneut etwas gesunken

Die Preise für Reis stiegen derweil um 2,2 Prozent. Dies sei auf Auswirkungen der jüngsten schweren Überschwemmungen in Pakistan zurückzuführen. Aktuell stecken außerdem hunderttausende Tonnen Reis in indischen Häfen fest. Indien exportiert Reis in mehr als 150 Länder. Jede Verringerung der Lieferungen kann die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben, die aufgrund von Dürre, Hitzewellen und der russischen Invasion in der Ukraine bereits sehr stark steigen.



