Schwarze Liste der USA Zwangsarbeit-Vorwürfe gegen chinesischen Hugo-Boss-Zulieferer

Hugo Boss und Esquel stehen nicht auf diesen Listen. Dennoch ist unschwer erkennbar, dass viel auf dem Spiel steht. Und die Lage ist kompliziert. Denn: Beweise für die harten Anschuldigungen lieferte das US-Handelsministerium nicht, was Esquel-Chef John Cheh verständlicherweise erzürnte. In einem auf der Unternehmenswebseite veröffentlichten Brief schrieb er, er sei „zutiefst beleidigt“ über die Entscheidung der USA: „Wir haben absolut keine Zwangsarbeit in unserem Unternehmen eingesetzt und werden dies auch niemals tun.“ Niemand habe im Vorfeld der Listung mit ihm oder einem Esquel-Mitarbeiter gesprochen. Für Beobachter ist auch auffällig, dass sich US-Sanktionen gegen China erst nach dem Zustandekommen des gemeinsamen Handelsabkommen Mitte Januar häufen. „Seitdem ist die Trump-Administration China gegenüber kritischer geworden“, bemerkt die „New York Times“ und sieht in der neuerlichen Listung der elf chinesischen Unternehmen den „jüngsten Schritt in der Kampagne der Regierung, chinesischen Unternehmen den Kauf von Produkten amerikanischer Firmen zu untersagen“.