Singles Day 2021 Was man zum Shopping-Event wissen sollte

Jedes Jahr am 11. November sind Schnäppchenjäger auf der Suche nach dem besten Angebot – denn es ist Singles Day. Das Shopping-Event erfreut sich auch außerhalb Chinas einer immer stärkeren Beliebtheit und veranlasst zahlreiche Händler in Deutschland, an diesem Tag besonders niedrige Preise für unterschiedliche Produkte anzubieten. Denn mittlerweile gehört der Singles Day zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres. Doch was genau ist der Singles Day, was ist der Ursprung des Events und welche Shops machen in Deutschland mit?