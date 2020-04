Sorgenkind Reisebranche Supermärkte bescheren Rewe einen Wachstumsschub

Der Reisebereich dürfte dagegen virusbedingt einen beispiellosen Einbruch verzeichnet haben. Nach der Insolvenz des Wettbewerbers Thomas Cook im vergangenen Jahr, war die Rewe-Tochter „DER Touristik“ mit 6,6 Milliarden Euro Umsatz zum zweitgrößten Reiseveranstalter Europas aufgestiegen. Auch der jüngst zugekaufte Großhändler Lekkerland dürfte unter den Corona-Folgen leiden. Die Lekkerland-Gruppe beliefert vor allem Tankstellen und Kioske mit Tabakwaren und Lebensmitteln.



Trotz der teils gegenläufigen Entwicklungen innerhalb der Rewe-Gruppe will Souque weiter investieren. „Für das Geschäftsjahr 2020 planen wir Investitionen auf hohem Niveau von zwei Milliarden Euro, insbesondere für die Weiterentwicklung unserer Geschäftsmodelle und die Modernisierung sowie Expansion unserer Märkte in Deutschland und im Ausland“, kündigte der Rewe-Chef an.



Mehr zum Thema



Zu billige Lebensmittel? Zu viel Druck auf Bauern und Lieferanten? Rewe-Chef Lionel Souque hält dagegen: Der Preisdruck sei eine Folge der starken Stellung von Aldi und Lidl in Deutschland. Lesen Sie hier das Interview, in dem Souque erklärt, wie er die Discounter auf Abstand halten will.