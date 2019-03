Spielwarenläden „Dinosaurier, die sich spezialisieren, überleben. Alle anderen werden sterben“

Und danach hat sich die Entwicklung eher noch verschärft. Denn auch große Ketten wie Toys R Us und Intertoys gerieten zunehmend in Turbulenzen. Die niederländische Spielwarenkette Intertoys kündigte im Sommer vergangenen Jahres die Schließung aller Filialen in Deutschland an. Das Geschäft lohne sich einfach nicht mehr. Die knapp 70 Filialen von Toys R Us in Deutschland wurden nach dem Zusammenbruch des US-Spielwarenhändlers vom irischen Branchenriesen Smyths Toys übernommen.



Doch nicht nur das Internet bedroht die Spielwarenhändler. Auch die Discounter und Drogeriemarktketten machen den klassischen Spielzeugläden immer öfter Konkurrenz. Lidl etwa lockte zu Weihnachten mit einem eigenen 28-seitigen Spielzeugkatalog. Das Angebot reichte vom Holzschaukelpferd bis zum ferngesteuerten flugfähigen Hubschrauber. Auch die Modekette C&A ergänzt inzwischen in einigen Filialen ihr Angebot an Kinderbekleidung mit Bestseller-Produkten bekannter Markenhersteller wie Lego oder Playmobil, wie ein Firmensprecher berichtet.